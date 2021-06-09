Erdek'te müsilaj, rezervasyonları olumsuz etkiledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erdek'te müsilaj, rezervasyonları olumsuz etkiledi

Erdek'te müsilaj, rezervasyonları olumsuz etkiledi
Demirören Haber Ajansı / Basri Tuncay Ertan - Haberler | Güncel

MARMARA Denizi'nde görülen müsilaj Balıkesir'in Erdek ilçesindeki turizmcileri de etkiledi.

MARMARA Denizi'nde görülen müsilaj Balıkesir'in Erdek ilçesindeki turizmcileri de etkiledi. İşletmeciler, müsilaj nedeniyle rezervasyon iptallerinin gerçekleştiğini söyledi.

Kentin turizm merkezlerinden Erdek ilçesinde, işletmeciler, Marmara Denizi'nde görülen, deniz salyası olarak bilinen müsilajın kendilerini de etkilediğini söyledi. İşletmeciler, rezervasyonlarının bir bölümünün iptal edildiğini belirtti.

Turizm işletmecilerinden Seçkin Arslan, müsilajın bölgeleri için olumsuz bir özellik taşıdığını dile getirerek, "Rezervasyonlarını iptal edenler var. Erdek'i bilen tatilciler gelmeye devam ediyor. Deniz patlıcanı ve midye toplanması yasaklanırsa, burası da kendini temizler" dedi.Bir başka işletmeci Recep Eren ise, "Bazı görüntüler var, dip görüntüleri kanalizasyon borusunun ağzından çekiliyor. Biraz fazla abartılıyor, ben bu sabah denize girdim" diye konuştu.Turizmci Gürcan Kanaoğlu da sezonu 1 Haziran'dan itibaren başlayan kontrollü normalleşme sürecinin ardından açtıklarını belirterek, "Rezervasyonları kabul etmeye başladık. Pandemi nedeniyle biraz geç başlayan sezonumuzda müsilaj nedeniyle tatilciler tedirgin oluyor. Erdek kıyılarında şu an fazla bir şey yok, insanlar rahatça denize girebiliyorlar. Erdek'te tarihi eserler de bulunuyor. Şu an için temmuz ve ağustos ayları rezervasyonları yolunda gidiyor. Yüzde 3 ile 5 arasında rezervasyon kaybı yaşadık" ifadelerini kullandı.

Tatilcilerse Erdek'i beğendikleri için buraya geldiklerini belirtti.


- Balıkesir
Erdek'te müsilaj, rezervasyonları olumsuz etkiledi
Erdek'te müsilaj, rezervasyonları olumsuz etkiledi
Erdek'te müsilaj, rezervasyonları olumsuz etkiledi
Erdek'te müsilaj, rezervasyonları olumsuz etkiledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Basri Tuncay Ertan

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum 'Müsilaj Temizliği Seferberliği' programında konuştu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "Müsilaj Temizliği Seferberliği" programında konuştu Açıklaması
Son dakika: Bakan Kurum: '2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız.'
Son dakika: Bakan Kurum: "2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız."
Müsilaj seferberliğine ünlülerden destek
Müsilaj seferberliğine ünlülerden destek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu
Magazin Atilla Taş Beren Saat Acun Ilıcalı Funda Eryiğit
Spor Ali Koç Şenol Güneş Yiğit Şardan Roland Garros Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erdek'te müsilaj, rezervasyonları olumsuz etkiledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 17:22:24. #1.14#

title