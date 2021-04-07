Erdek'te Muhtarlar Derneği kuruldu
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Erdek'te Muhtarlar Derneği kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erdek'te Muhtarlar Derneği kuruldu

Erdek İlçesi'nde 7 mahalle muhtarının katılımı ile Muhtarlar Derneği kuruldu.

Erdek İlçesi'nde 7 mahalle muhtarının katılımı ile Muhtarlar Derneği kuruldu. Erdek Muhtarlar Derneği dünden itibaren aktif çalışmalarına 7 kurucu üye ile başladı.

Erdek Muhtarlar Derneği'nin kurucuları arasında yer alan Sahil Mahallesi Muhtarı Semra Baycan dernek başkanı oldu.

Erdek Muhtarlar Derneği'nin kurucu başkanı Semra Baycan, "Erdek Muhtarlar Derneği'nin kuruluş amacı muhtarlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamaktır. Mahallelerimizde yaşanan sorunların çözümüne yönelik birlikte hareket edeceğiz. Faaliyete geçen derneğimiz ilçemize ve tüm muhtarlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Erdek Muhtarlar Derneği kurucu başkanlığına Sahil Mahallesi Muhtarı Semra Baycan seçilirken, Zeytinli Mahallesi Muhtarı Ali Aydın Başkan Yardımcılığına, Saymanlık görevine Alaaddin Mahallesi Muhtarı İsmail İşler, Sekreterlik görevine Kırsal Belkıs Mahallesi Muhtarı Hasan Gedik getirildi.

Başkan Baycan eski muhtarlarında derneğe üye olabileceklerini açıkladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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