Erdek'te motosikletlere sıkı denetim
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Erdek'te motosikletlere sıkı denetim

Erdek'te motosikletlere sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, yaz aylarıyla birlikte trafikte artış gösteren motosiklet kullanımı nedeniyle trafik ekipleri, toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, yaz aylarıyla birlikte trafikte artış gösteren motosiklet kullanımı nedeniyle trafik ekipleri, toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Trafik Büro Amirliği ekipleri ilçede motosikletler üzerinde yoğun uygulama başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri yaz sezonu öncesinde ilçedeki denetim ve uygulamalarını sıklaştırırken, kent merkezinde gerçekleşen denetim ve uygulamada motosikletli sürücüler kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde çok sayıda sürücü belgesi olmayan, tescilsiz, sigortasız ve seyir halinde kask takmayan sürücülere çeşitli cezai işlem uygulandı.

kontrollerin artırılması halkı memnun ederken, Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü, huzurlu ve güvenli bir kent trafiği için devam eden uygulamaların önümüzdeki günlerde artarak süreceğini bildirdi. - BALIKESİR

Erdek'te motosikletlere sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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