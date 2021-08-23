Erdek'te Meryem Ana anısına Ortodoks ayini yapıldı
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Erdek'te Meryem Ana anısına Ortodoks ayini yapıldı

Erdek'te Meryem Ana anısına Ortodoks ayini yapıldı
Demirören Haber Ajansı / Basri Tuncay Ertan - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, her yıl yapılan, tarihi Kirazlı Manastırı ayini, Fener-Rum Ortodoks Patrik Yardımcısı Maksimus Evgenopulos'un katılımıyla gerçekleşti.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, her yıl yapılan, tarihi Kirazlı Manastırı ayini, Fener-Rum Ortodoks Patrik Yardımcısı Maksimus Evgenopulos'un katılımıyla gerçekleşti.

Erdek ilçesinin kırsal Yukarıyapıcı Mahallesi'nde, 1895 yılında 99 odalı olarak inşa edilen ancak bugün yalnızca dış duvarları ayakta kalan Kirazlı Manastırı'nda Ortodoks ayini düzenlendi. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayini bu sene Fener-Rum Ortodoks Patrik Yardımcısı Maksimus Evgenopulos yönetti.

Her yıl 23 Ağustos'ta düzenlenen ve bu yıl 7'ncisi yapılan ayin, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Covid-19 önlemleri kapsamında gerçekleşen ayine, sınırlı sayıda turist ve ziyaretçi alındı. Güvenlik önlemlerinin üst düzeyde tutulduğu ayinin son bölümünde dua edip, katılanlara teşekkür eden Fener Rum Ortodoks Patrik Yardımcısı Maksimus Evgenopulos, "Bütün insanlığa barış, kardeşlik, sevgi, dostluk ve kucaklaşmayı temenni ediyoruz" dedi. Ayinin ardından Erdek Belediyesi tarafından misafirlere ikramlarda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı ve Balıkesir Valiliği'nin izinleriyle gerçekleşen Kirazlı Manastırı ayinleri, 2015 yılından beri yapılıyor.


- Balıkesir
Erdek'te Meryem Ana anısına Ortodoks ayini yapıldı
Erdek'te Meryem Ana anısına Ortodoks ayini yapıldı
Erdek'te Meryem Ana anısına Ortodoks ayini yapıldı
Erdek'te Meryem Ana anısına Ortodoks ayini yapıldı
Erdek'te Meryem Ana anısına Ortodoks ayini yapıldı
Erdek'te Meryem Ana anısına Ortodoks ayini yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Basri Tuncay Ertan

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