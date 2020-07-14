Erdek'te "Maske-Sosyal Mesafe ve Temizlik" denetimi
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Erdek'te "Maske-Sosyal Mesafe ve Temizlik" denetimi

Erdek'te faaliyet gösterten işyerlerine yetkililerce "Maske-Sosyal Mesafe ve Temizlik" denetimi yapıldı.

Erdek'te
14.07.2020 16:08 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:13

Erdek'te faaliyet gösterten işyerlerine yetkililerce "Maske-Sosyal Mesafe ve Temizlik" denetimi yapıldı. Kurallara uymayan esnafa cezai işlem uygulandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kurulunca alınan tedbir ve kararların uygulanması ile ilgili olarak Erdek'te faaliyet gösteren işletmeler ve şahıslara yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Erdek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yürütülen denetimler artarak devam ediyor.

Korona virüs salgınının en çok kontrolsüz kalabalık ve toplu ortamlarda yayıldığını, toplum sağlığının korunması ve korona virüsünün yayılımının önlenmesi için çay bahçeleri, restoranlar, lokantalar, sahiller, pazaryerleri, toplu kullanım araçları ile vatandaşların yoğun olarak bulundukları alanlarda denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini açıklayan yetkililer, Erdekli vatandaşların maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına titiz bir şekilde uyduklarını bildirdi.

Tatil için Erdek'e gelen vatandaşlara bu kurallara uymalarını isteyen yetkililer, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymayan vatandaşlara ve işletmelere 900 lira, Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı davranışlara ise 3 bin 250 lira cezai işlem uygulandığını dile getirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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