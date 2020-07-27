Erdek'te makilik alanda yangın Balıkesir'in Erdek ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Ocaklar Mahallesi'nin Ocaküstü mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına Bandırma Orman İşletmesi ekipleri ve bir helikopterle müdahale edildi.

Kısa sürede söndürülen yangın, 500 metrekarelik makilik alanın zarar görmesine yol açtı.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA