Erdek'te makilik alanda yangın
Balıkesir'in Erdek ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
27.07.2020 17:05 | Son Güncelleme: 27.07.2020 21:42
Balıkesir'in Erdek ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Ocaklar Mahallesi'nin Ocaküstü mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına Bandırma Orman İşletmesi ekipleri ve bir helikopterle müdahale edildi.
Kısa sürede söndürülen yangın, 500 metrekarelik makilik alanın zarar görmesine yol açtı.
Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA