Erdek'te lodos; tekne ve sürat motoru karaya oturdu

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde lodos etkili olurken, sürüklenen yelkenli tekne ve sürat motoru karaya oturdu.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde lodos etkili olurken, sürüklenen yelkenli tekne ve sürat motoru karaya oturdu.

Erdek'te sabah saatlerinden itibaren sağanak ve lodos etkili oldu. Lodos nedeniyle kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta bağlı, 'Muya' isimli, 8 metre uzunluğundaki yelkenli tekne ve 'Mustafa Naz 1' isimli sürat motorunun halatı koptu. Dalgaların etkisiyle sürüklenen tekne ve sürat motoru, karaya otururken, vinçle çıkarılması için çalışma başlatıldı.

- Balıkesir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Basri Tuncay Ertan