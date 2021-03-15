Erdek'te Korona virüse karşı belediye-çiftçi dayanışması
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Erdek'te Korona virüse karşı belediye-çiftçi dayanışması

15.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:02
Erdek'te Korona virüse karşı belediye-çiftçi dayanışması

Erdek'te Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında belediye ve çiftçilerin dayanışması ile kamuya açık alanlar traktörlere takılan ilaçlama makineleri ile dezenfekte edildi.

Erdek'te Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında belediye ve çiftçilerin dayanışması ile kamuya açık alanlar traktörlere takılan ilaçlama makineleri ile dezenfekte edildi.

Balıkesir ve bağlı ilçelerde giderek artan korona vakalarının önüne geçebilmek üzere Erdek Belediyesi tarafından Korona virüse karşı sürdürülen dezenfekte çalışmalarına Ziraat Odası Başkanlığı'nın desteğiyle çiftçilerde katkıda bulundu.

Erdek'te çok sayıda çiftçi, 15 traktör ve ilaçlama makineleri ile TIR Parkı Alanı'nda toplandı. Belediye görevlileri tarafından verilen dezenfektanları ilaçlama makinelerine koyan çiftçiler, ilçedeki meydan, cadde, sokak, park, ve bahçe gibi kamuya açık alanları gönüllü olarak dezenfekte etti.

Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tüm dünyada salgına dönüşen ve binlerce can kaybına yol açan virüse karşı Erdek Ziraat Odası üyesi çiftçilerimizin destekleriyle örnek bir dayanışmaya imza attıklarını kaydetti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında belirli aralıklarla ilçede dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini, bu çalışmalara Erdek Ziraat Odası Başkanlığı'nın da destek vermek istediklerini öğrenince memnun olduklarını dile getiren Yapakçı, şunları söyledi: "Bugün güzel bir dayanışma örneği sergileyerek ilçemizi dezenfekte ettik. Biz belediye olarak dezenfektan ürünlerini karşıladık, çiftçilerimiz ise traktör ve ilaçlama makineleri ile destek verdi. Dezenfekte çalışmaları kırsal mahallelerle devam edecektir. İnşallah bugünlerde geçecek, bu süre zarfında verdiğimiz mücadele ve dayanışma baki kalacak. İnşallah bu virüs salgınını hep birlikte atlatacak yine güzel günlere kavuşacağız" dedi.

Erdek Ziraat Odası Başkanı Haluk Özger'de yaptığı konuşmada, hedeflerini Erdek'i 'kırmızı' renkten 'mavi' renge dönüştürmek olarak açıkladı. - BALIKESİR

Erdek'te Korona virüse karşı belediye-çiftçi dayanışması
Erdek'te Korona virüse karşı belediye-çiftçi dayanışması
Erdek'te Korona virüse karşı belediye-çiftçi dayanışması
Erdek'te Korona virüse karşı belediye-çiftçi dayanışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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