Erdek'te kapalı kasa kamyoneti soydular

Erdek'te park halindeki kapalı kasa kamyonetten kaynak makinası ile çok sayıda malzeme çalındı. Polis hırsızlık zanlı veya zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre; Erdek İlçesi Alaattin Mahallesinde Dursun Sonuk isimli şahsa ait park halindeki kapalı kasa kamyonet gece sularında meçhul kişi veya kişiler tarafından kamyonet kasasının kilidi kırılarak 1 adet kaynak makinası, 1 adet damper pompası, 1 adet radyatör, 1 adet komprasör, 1 adet elektrik motoru, 1 adet debriyaj baskısı ile çanta içersinde bulunan lokma anahtarları çalındı. Sabah saatlerinde gelen Sonuk, aracındaki malzemelerin çalındığını fark etmesiyle soluğu Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde aldı. Zararının 10-15 bin lira olduğunu polise aktaran Sonuk, olayın fail yada faillerinin bir an önce yakalanmasını istedi. - BALIKESİR