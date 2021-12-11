Erdek'te kapalı kasa kamyoneti soydular - Haberler
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Erdek'te kapalı kasa kamyoneti soydular

Erdek'te kapalı kasa kamyoneti soydular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erdek 'te park halindeki kapalı kasa kamyonetten kaynak makinası ile çok sayıda malzeme çalındı.

Erdek'te park halindeki kapalı kasa kamyonetten kaynak makinası ile çok sayıda malzeme çalındı. Polis hırsızlık zanlı veya zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre; Erdek İlçesi Alaattin Mahallesinde Dursun Sonuk isimli şahsa ait park halindeki kapalı kasa kamyonet gece sularında meçhul kişi veya kişiler tarafından kamyonet kasasının kilidi kırılarak 1 adet kaynak makinası, 1 adet damper pompası, 1 adet radyatör, 1 adet komprasör, 1 adet elektrik motoru, 1 adet debriyaj baskısı ile çanta içersinde bulunan lokma anahtarları çalındı. Sabah saatlerinde gelen Sonuk, aracındaki malzemelerin çalındığını fark etmesiyle soluğu Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde aldı. Zararının 10-15 bin lira olduğunu polise aktaran Sonuk, olayın fail yada faillerinin bir an önce yakalanmasını istedi. - BALIKESİR

Erdek'te kapalı kasa kamyoneti soydular

Erdek'te kapalı kasa kamyoneti soydular

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