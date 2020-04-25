Erdek'te kadınlar maske üretiyor
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Erdek'te kadınlar maske üretiyor

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, bir araya gelen gönüllü kadınlar korona virüsü nedeniyle artan maske ihtiyacı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

25.04.2020 15:25 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:25
Erdek'te kadınlar maske üretiyor

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, bir araya gelen gönüllü kadınlar korona virüsü nedeniyle artan maske ihtiyacı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gönüllü kadınların hedefi 10 bin maske üretmek.

Erdek merkez Sahil Mahallesi Muhtarı Semra Baycan'ın öncülüğünde kurulan Kadın Dayanışma Platformu üyeleri, belediyenin tahsis ettiği toplantı salonunda kurulan atölyede yoğun bir şekilde maske üretimini gerçekleştiriyor. Üretilen maskeler, hastanelere, kamu kuruluşlarındaki çalışanlara ve ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Korona virüsü salgınına karşı vatandaşlar önlemlerini artırırken, maske ve dezenfektan ürünlerine talep, büyük bir artış gösterince, Erdek Kadın Dayanışma Platformu çatısında bir araya gelen gönüllü kadınlar, bu ihtiyacı karşılamak için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğününde görevli bir kursiyerin öncülüğünde ücretsiz maske üretmeye karar verdi.

Maske üretim çalışmalarını Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görevli bir kursiyer organizasyonunda geçtiğimiz günlerde İmam Hatip Lisesi okul binasında başlandığını söyleyen Baycan, art niyetli kişilerin kendilerini şikayet etmeleri üzerine üretime bir süre ara vermek zorunda kaldıklarını belirtti. Bu yaşanan olumsuzlukları belediyenin kendilerine kucak açması ile çözüme kavuşturulduğuna vurgu yapan Baycan, "Belediyenin toplantı salonunda kadınlarımız ile birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Korana virüs salgını gibi lanet bir hastalıkla mücadele ettiğimiz şu günlerde herkes birbirine köstek değil destek olmalı. Biz burada siyaset yapmıyoruz, kazanç elde etmiyoruz. Kadın dayanışması yaparak emek verip maske üretiyoruz, destek vermek isteyen herkese de kapımız açık olup projemizin başarılı olacağına inanıyoruz. Hedefimiz şimdilik 10 bin maske üretmek istiyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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