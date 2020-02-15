Erdek'te kaçak içki operasyonu
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Erdek'te kaçak içki operasyonu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

15.02.2020 14:51 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:51
Erdek'te kaçak içki operasyonu

'in ilçesinde, ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.


Erdek ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda, 48 şişe kaçak rakı, 1 şişe etil alkol, 1 adet yivsiz av tüfeği ve 40 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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