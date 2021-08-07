Erdek'te JÖH ve JÖAK tanıtım tırı yoğun ilgi görüyor
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Erdek'te JÖH ve JÖAK tanıtım tırı yoğun ilgi görüyor

Erdek'te JÖH ve JÖAK tanıtım tırı yoğun ilgi görüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erdek ilçesine, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım tırı geldi.

Erdek ilçesine, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım tırı geldi.

Erdek Cumhuriyet Meydanı'na park eden JÖH ve JÖAK Tanıtım tırında, JÖH ve JÖAK timlerinin kullandığı tişört, şapka, mont, künye, bileklik, saat ve çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuluyor.

Satışlar devam ederken, tırın dev ekranından JÖH ve JÖAK timlerinin eğitimleri hakkında tanıtıcı video gösterisi sunuluyor.

Erdek'te 5 gün kalacağı öğrenilen JÖH ve JÖAK Tanıtım TIR'ında satışa sunulan ürünlere halk yoğun ilgi gösterirken, tırın 3 gün sonra Erdek'ten ayrılacağı bildirildi. - BALIKESİR

Erdek'te JÖH ve JÖAK tanıtım tırı yoğun ilgi görüyor
Erdek'te JÖH ve JÖAK tanıtım tırı yoğun ilgi görüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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