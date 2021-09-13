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Erdek'te ilk üretici kadın kooperatifi kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Erdek'te ilk üretici kadın kooperatifi kuruldu

Erdek'e bağlı kırsal Ballıpınar Mahallesi'nde kurulan Kooperatif ile üretici kadınlar organik yöresel ürünlerini satışa sunacaklar.

Erdek'e bağlı kırsal Ballıpınar Mahallesi'nde kurulan Kooperatif ile üretici kadınlar organik yöresel ürünlerini satışa sunacaklar.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hasan Oduncu'nun girişimleri ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi destekleriyle kurulan Ballıpınar Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tescil edildi.

9 üretici kadının üye olduğu Ballıpınar Mahallesi'ne kurulacak olan satış noktası ile üretici kadınların internet üzerinden de satış yapacağı öğrenildi.

Kooperatif adına kurulacak olan kahvaltı salonunda, Ballıpınar Mahallesi'nin organik ürünleri ile en kısa sürede hizmete açılması hedefleniyor. - BALIKESİR

Erdek'te ilk üretici kadın kooperatifi kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Erdek'te ilk üretici kadın kooperatifi kuruldu - Haberler Ekonomi
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