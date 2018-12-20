Erdek'te Hayat Normale Döndü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde pazartesi günü başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış ve fırtına etkisini kaybetti. Toprak kayması sebebiylhe kapanan yol trafiğe açıldı.

Çarşamba akşamı sağanak yağış Ocaklar ovasında ekili arazileri sular altında bırakırken, deniz kıyısında bulunan otel ve motellerin zemin ve bodrum katları sular altında kaldı. Erdek-Turan yolunda aşırı yağıştan dolayı toprak kayması meydana geldi. Yol gece boyunca trafiğe kapalı kalırken, dün Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarla yol ulaşıma tekrar açıldı.

Diğer yandan carşamba gece yarısından itibaren trafiğe kapanan Erdek-Bandırma kara yolu da, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerince açıldı.

Marmara'nın kırsal mahallesi olan Çınarlı'da aşırı yağmur yağışları yüzünden taşkınla olurken, Marmara-Topağaç yolunda ise dere ıslah çalışmalarının yapıldığı bölgedeki köprü göçtü. Marmara Belediyesi, Topağaç Mahallesi'ne gidecek olan otomobiller için sürücülerin tali yol olan ova mevkiini kullanmalarını isterken, yüksek tonajlı araçlar ise mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları hususunda ikaz edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA