Erdek'te ev yangını korkuttu
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Erdek'te ev yangını korkuttu

Erdek'te ev yangını korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 5 katlı binada meydana yangında bir ev kısmen yandıErdek Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Özlem Sitesinde bulunan İsmail Torun'a ait dairenin mutfağında elektrik kontağından kaynaklı çıktığı sanılan yangın çevreye korku dolu dakikalar yaşattı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 5 katlı binada meydana yangında bir ev kısmen yandı

Erdek Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Özlem Sitesinde bulunan İsmail Torun'a ait dairenin mutfağında elektrik kontağından kaynaklı çıktığı sanılan yangın çevreye korku dolu dakikalar yaşattı. Çevrede bulunan vatandaşların 112 acil servisine haber vermelerinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Çıkan yangında yaralanan olmazken, evin mutfağındaki eşyalar kısmen yandı. - BALIKESİR

Erdek'te ev yangını korkuttu
Erdek'te ev yangını korkuttu
Erdek'te ev yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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