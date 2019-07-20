Erdek'te çöplük yangını

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çöplükte çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Ocaklar Mahallesi'nde Toma Deresi mevkisinde belediye tarafından kullanılan eski çöplükte çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü ve Erdek Belediyesi İtfaiye ekipleri yangının büyümemesi için önlem aldı. Ormana yayılması önlenen yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA