Erdek'te can dostlara yaşam desteği
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Erdek'te can dostlara yaşam desteği

Erdek'te can dostlara yaşam desteği Ünlü tatil merkezi Erdek'te sokak hayvanları aç kalmasın diye çabalıyorlar Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Balıkesir'in Erdek ilçesinde korona virüsü önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması nedeniyle, yiyecek bulmakta zorlanan...

26.04.2020 13:11 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:13

Erdek'te can dostlara yaşam desteği

Ünlü tatil merkezi Erdek'te sokak hayvanları aç kalmasın diye çabalıyorlar

BALIKESİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Balıkesir'in Erdek ilçesinde korona virüsü önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması nedeniyle, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının aç kalmaması için Zeytinli Mahallesi Muhtarı Ali Aydın ve hayvansever Özgün Narçın büyük çaba gösteriyor. Mahallelerde sokak kedileri ve köpekleri için mama bırakan hayvansever ikili deniz kenarına giderek martıları da besliyor.

Erdek ilçesinde Zeytinli Mahallesi Muhtarı Ali Aydın ve hayvansever Özgün NarçınSokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile yiyecek bulmakta zorlanan köpek ve kedilere mama dağıtılırken, zabıta ve polislerin de kendilerine eşlik etmesi ile güvercin ve martıları da ihmal etmedi. Sokaklarda yaşayan tüm canlıların aç kalmamaları için ellerinden gelen çabayı verdiklerini söyleyen Hayvansever Özgün Narçın, "Bu zor günlerde hepimiz kendimizi koruma altına aldık ve evlerimizden çıkmıyoruz. Ancak bize emanet olan bu sessiz canlar sokaklarda aç dolaşıyor. Bizler el birliği ile boş sokaklardaki hayvanları beslemeye çalışıyoruz. Ancak bu bireysel olmuyor, özellikle Erdek'e gelen yazlıkçılara ve tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Biz hayvanseverlere veya mahalle muhtarlıklarına mama desteğinde bulunursanız bu canların hepsine ulaşmayı başarırız. Bizlere destek veren kamu kurum ve kuruluşlara, hayvanseverlere teşekkür ediyor, herkesten destek bekliyoruz" dedi.

Zeytinli Mahallesi Muhtarı Ali Aydın ise "Covid-19 gibi salgın bir hastalıkla mücadele ettiğimiz bugünlerde sokaktaki dostlarımızı unutmamız gerekiyor. Uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklardaki bu canlarımız aç ve susuz kalmakta. Biz muhtarlık olarak, hayvanseverlerin desteği ile temin ettiğimiz mamaları gücümüzün yettiğince dağıtmaya çalıştık. Erdek Emniyet Müdürlüğü ve Erdek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı görevlilerde bizlere destek oluyor" diye konuştu.

Sokaklarda yiyecek ve su bulmakta zorlanan tüm canlar için Erdek halkına evlerinin önüne bir kap mama ve bir tas su koyma çağrısı yapan Muhtar Aydın, "Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Ama şimdilik evde kal Erdek" diyerek sözlerine ekledi.

Hayvan severler Erdek'te mahalle mahalle gezerek duvar kenarlarına kedi ve köpekler için mama ve su bıraktı. Güvercinlere de yem atan Muhtar Aydın ve hayvansever Narçın, martıları da doyurdu.

Erdek'te can dostlara yaşam desteği

Kaynak: İHA

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