Erdek'te balıkçı tezgahları canlandı
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Erdek'te balıkçı tezgahları canlandı

Denizlerde avlanma yasağının kalkmasının ardından Erdek'te balık tezgahlarında da hareketlilik başladı.

Erdek'te balıkçı tezgahları canlandı
02.09.2020 16:27 | Son Güncelleme: 02.09.2020 16:32

Denizlerde avlanma yasağının kalkmasının ardından Erdek'te balık tezgahlarında da hareketlilik başladı.

Bu sezon büyük umutlarla denize açılan balıkçıların, ilk avlarını yakalamasıyla seyyar tezgahlar adeta şenlendi. Balık sezonundaki bereketin fiyatlara yansıması vatandaşın da yüzünü güldürdü. Erdek'te seyyar araba ile balık satışı yapan Kadir Kamçı sezonu değerlendirdi.

Balıkçıların 4,5 aydan sonra "Vira Bismillah" diyerek denize açıldığını, avladıkları balıkların da tezgahlardaki yerini aldığını belirten Kamçı "Halkın ilgisi yoğun. Fiyatlar ucuzladığı için müşteri potansiyeli iki kat arttı. Sardalyanın fiyatı 20 lira, istavrit 35 lira, mercan 20 lira, barbun 50 lira, karides 20 lira. Birkaç gün sonra balık daha fazla bollaşırsa fiyatlar biraz daha düşer. Şu an müşteri memnun. Balık bol olsun ki halkımız da yesin, biz de satalım" diye konuştu.Av yasağının sona ermesinin ardından vatandaşların evlerine balık alıp götürmek için tezgahlarda uzun kuyruklar oluşturduğu gözlendi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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