Erdek'te Atatürk Anıtı yenilendi
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Erdek'te Atatürk Anıtı yenilendi

26.09.2020 15:44 | Son Güncelleme: 26.09.2020 15:48
Erdek'te Atatürk Anıtı yenilendi

Erdek İlçesi'ne bağlı kırsal Turan Mahallesi'nde bulunan Atatürk büstü yenilendi.

Erdek İlçesi'ne bağlı kırsal Turan Mahallesi'nde bulunan Atatürk büstü yenilendi. Turan Mahallesi muhtarı İlker Dolan, Atatürk Anıtı'nın zaman içinde yıprandığını, kendisinin iş başına gelmesiyle anıtın layık olduğu şekilde onarılıp yenilendiğini söyledi.

Muhtarlık görevine layık gören mahalle sakinlerine en iyi şekilde hizmet etmek üzere yoğun bir şekilde çalıştığını belirten Muhtar Dolan, hizmetlerini şöyle sıraladı: "Geçtiğimiz yıl muhtarlık binamızın tadilatını yaptık. Camimizin bahçesinin üstünü kapattık. İçme suyu hattındaki şebeke borularını yeniledik. Yaz başında kumsalımızı temizledik. Sineklere karşı traktörle ilaçlama yaptık. Ben bunları aza arkadaşlarım ile birlikte yaptım. Son olarak mahallemizde bulunan Atatürk Büstünü yenileyip çevre düzenlemesini gerçekleştirdik. Bizim mahallemiz kumu ve denizi ile turizm alanında yıldızı her geçen gün parlayan bir tatil yöresi olup tatilcilerimizi ağırlamaktan mutlu oluyoruz" - BALIKESİR

Erdek'te Atatürk Anıtı yenilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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