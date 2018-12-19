Erdek'te Aşırı Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde iki gündür aralıklarla yağan yağmur nedeniyle yollar kapandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki gündür aralıklarla yağan yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Erdek-Bandırma Karayolu, Kamplar Bölgesi'nde derenin taşması sonucu trafiğe kapandı. Bandırmaya ulaşımın üst yoldan kontrollü şekilde sağlandığı öğrenilirken, Erdek İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca Erdek'e bağlı kırsal Turan Mahallesi'ne giden yolda aşırı yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Mahallenin ilçeye bağlantısını sağlayan yol ulaşıma kapandı. Ekipler her iki yolu trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber: Tuncay ERTAN/ ERDEK(Balıkesir),(DHA)

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA