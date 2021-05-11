Erdek'te arazi yolları onarılıyor
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Erdek'te arazi yolları onarılıyor

Erdek'te arazi yolları onarılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle bozulma meydana gelen Erdek'teki zeytin bahçelerine ulaşımı sağlayan arazi yollarında bakım ve onarım çalışması başlattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle bozulma meydana gelen Erdek'teki zeytin bahçelerine ulaşımı sağlayan arazi yollarında bakım ve onarım çalışması başlattı.

İlk etapta Erdek İlçesi Katikırman Bölgesi'ndeki zeytin bahçe yollarında onarım çalışmalarına başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, arazi yollarını iş makinaları eşliğinde düzleyerek araç trafiğine elverişli hale getirdi.

Katikırman Bölgesi'ndeki arazi yolları ile onarım çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi'nin yol yapım ve onarımı Arnavutköy, Pulakes, Gedeve Bölgelerindeki arazi yolları ile devam edecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, ilçedeki tüm arazi yollarında yol onarım ve bakım çalışmalarını tamamladıktan sonra, Erdek'e bağlı kırsal mahallelerdeki arazi yollarında onarım çalışmalarına geçilecek. - BALIKESİR

Erdek'te arazi yolları onarılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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