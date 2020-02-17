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Erdek'te "Akıl ve Zeka Oyunları" turnuvası

Erdek'te ilkokul ve ortaokul öğrencileri "Akıl ve Zeka Oyunlarında kıyasıya yarıştı.

17.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:40
Erdek'te

'te ilkokul ve ortaokul öğrencileri "Akıl ve Zeka Oyunlarında kıyasıya yarıştı.


Erdek'ta ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı turnuva 'nde düzenlendi. "Akıl ve Zeka Oyunları" turnuvası ilçe finalleri, İlkokul öğrencileri için Qbitz, Mangala, Pentago ve Equilido oyun türlerinde, Ortaokul öğrencileri için Mangala, Pentago, Reversi ve Kulami oyun türlerinde yapıldı. Erdek'i il finallerinde temsil edecek öğrenciler belirlendi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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