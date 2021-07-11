Erdek'te 5 hektar makilik alan yandı
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Erdek'te 5 hektar makilik alan yandı

Erdek'te 5 hektar makilik alan yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Erdek ilçesinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, yangın sonucu 5 hektarlık alan yandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, yangın sonucu 5 hektarlık alan yandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi, Sığır Yolu mevkiindeki makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Erdek ve Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ile Erdek Orman İşletme Şefliği'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale edip kısa sürede söndürdü. Yangın söndürme çalışmalarının sona ermesinin ardından yapılan kontrolde 5 hektar makilik alanın yandığı tespit edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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