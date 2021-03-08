Erdek'te 2 mahalleye hane bazlı karantina
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Erdek'te 2 mahalleye hane bazlı karantina

08.03.2021 09:13 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:17
Erdek'te 2 mahalleye hane bazlı karantina

Balıkesir'in Erdek ilçesi'nde 2 mahallede korona virüs tedbirleri kapsamında hane bazında karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesi'nde 2 mahallede korona virüs tedbirleri kapsamında hane bazında karantina uygulaması başlatıldı.

Erdek İlçe Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs tedbirleri kapsamında bir dizi karar aldı. Yalı Mahallesi ile kırsal Çakıl Mahallesinde bazı kişilerin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Mahallede temaslı kişilerin giderek artması nedeniyle böyle bir karar alındığı belirtilirken, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla bazı konutlarda karantina kararı alındığı kaydedildi.

Kuruldan yapılan açıklamada, "Korona virüs (Covid 19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, ikici bir karara kadar Erdek Yalı Mahallesi ile kırsal Çakıl Mahallesinde vaka ve temaslı sayılarının giderek artması sebebi ile vaka ve temaslıların bulunduğu hanelerin hane karantinasına alınmasına, her iki mahallede karantinalı hanelerin, hane giriş-çıkışlarının, sorumlu kolluk birimi tarafından kontrol altında tutularak takip ve denetimin sağlanmasına kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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