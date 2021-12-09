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Erdek'te 2 araç şarampole uçtu

Erdek'te 2 araç şarampole uçtu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erdek-Bandırma karayolu üzerinde, bir zeytinyağı işletmesi yakınlarındaki yolda, yağışlı havada meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında araçlar şarampole uçtu.

Erdek-Bandırma karayolu üzerinde, bir zeytinyağı işletmesi yakınlarındaki yolda, yağışlı havada meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında araçlar şarampole uçtu.

Erdek'te meydana gelen trafik kazasında yağışlı havada kayarak virajı alamayan 35 ENB 18 plakalı özel otomobil, şarampole uçarak takla attı. Bu aracın üzerine gelmesi üzerine kaçmaya çalışan 16 J 3913 plakalı araç da şarampole düştü.

Takla atan 35 ENB 18 plakalı araçta bulunan üç kişi, kırılan camdan, yara almadan dışarı çıkmayı başardılar. 16 J 3913 plakalı araç da şarampole uçmasına karşın araç devrilmeyince araçta bulunanlar da yara almadan araçtan çıktı. Özellikle yağışlı havalarda sık sık kazalar yaşanan bu yolun kayganlığı nedeniyle trafik uyarı işaretleri konulması gerektiğine işaret ediliyor. - BALIKESİR

Erdek'te 2 araç şarampole uçtu

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