Erdek'te 10 milyon kilogram zeytin rekoltesi bekleniyor

Erdek Ziraat Odası Başkanı Haluk Özgör, bu sezon 10 milyon kilogram zeytin rekoltesi beklediklerini bildirdi.

Erdek Ziraat Odası Başkanı Haluk Özgör, bu sezon 10 milyon kilogram zeytin rekoltesi beklediklerini bildirdi.

Özgör, AA muhabirine, Erdek ve çevresinde 28 kırsal mahallenin de bulunduğu 1 milyon civarında zeytin ağacı olduğunu söyledi.

Aktif olan zeytin üreticisi sayısının Marmarabirlik kayıtlarına göre 4 bin 500 kişi olduğunu belirten Özgör, "Erdek'e gelen misafirler için özel yeşil zeytin toplayan üreticilerimiz de var. Hasada hazırız, 20 gün sonra zeytin toplamaya başlayacağız. Bu sezon Erdek'te Marmarabirlik Kooperatifine 6,5 milyon kilo zeytin gider, yağhanelere gidecek zeytin de 4 milyon kilo civarında olur, Erdek'te bu sene 10 milyon kilo zeytin toplanır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen