Erdek'te 10 milyon kilogram zeytin rekoltesi bekleniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erdek'te 10 milyon kilogram zeytin rekoltesi bekleniyor

14.10.2020 11:13 | Son Güncelleme: 14.10.2020 11:17
Erdek'te 10 milyon kilogram zeytin rekoltesi bekleniyor

Erdek Ziraat Odası Başkanı Haluk Özgör, bu sezon 10 milyon kilogram zeytin rekoltesi beklediklerini bildirdi.

Erdek Ziraat Odası Başkanı Haluk Özgör, bu sezon 10 milyon kilogram zeytin rekoltesi beklediklerini bildirdi.

Özgör, AA muhabirine, Erdek ve çevresinde 28 kırsal mahallenin de bulunduğu 1 milyon civarında zeytin ağacı olduğunu söyledi.

Aktif olan zeytin üreticisi sayısının Marmarabirlik kayıtlarına göre 4 bin 500 kişi olduğunu belirten Özgör, "Erdek'e gelen misafirler için özel yeşil zeytin toplayan üreticilerimiz de var. Hasada hazırız, 20 gün sonra zeytin toplamaya başlayacağız. Bu sezon Erdek'te Marmarabirlik Kooperatifine 6,5 milyon kilo zeytin gider, yağhanelere gidecek zeytin de 4 milyon kilo civarında olur, Erdek'te bu sene 10 milyon kilo zeytin toplanır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Ersin Tatar Vladimir Putin Abdülhamit Gül
Magazin Cem Özer Şevval Sam Hazal Kaya Caner Cindoruk
Spor Falcao Can Bartu Mbaye Diagne Rachid Ghezzal Manuel Fernandes
Daha Fazla Ekim Apple Erkek Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erdek'te 10 milyon kilogram zeytin rekoltesi bekleniyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 11:17:23. #1.15#
title