Erdek polisinden 'Evde Kal' klibi Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında hazırladığı videoyla, vatandaşlara "Evde Kal" çağrısı yaptı.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında hazırladığı videoyla, vatandaşlara "Evde Kal" çağrısı yaptı.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan video klipte, polis memurları vatandaşlara sizlerin 'Huzur ve güvenliği için bizler görev başındayız' sözleriyle seslendi. Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarının Erdek'in çeşitli yerlerinde gerçekleştirdiği çekimlerde, "Evde hayat var. Ailen ve sevdiklerin için evde kal Erdek. Yetkili mercilerin açıklamaları dışındaki paylaşımlara itibar etmeyelim. Bizler sizin için görev başındayız. Sizlerde bizim için evde kalın" ifadelerini kullandı. Klibin son bölümünde konuşan Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, "Bu virüsten korunmak için evde kalın, sizler bizim için değerlisiniz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA