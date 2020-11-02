Erdek MHP yönetimi görev dağılımı yaptı
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Erdek MHP yönetimi görev dağılımı yaptı

02.11.2020 17:47 | Son Güncelleme: 02.11.2020 17:52
Erdek MHP yönetimi görev dağılımı yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erdek İlçe Başkanlığı'nın yeni Yönetim Kurulu Fatih Bağcı başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erdek İlçe Başkanlığı'nın yeni Yönetim Kurulu Fatih Bağcı başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz ay yapılan kongrenin ardından yeniden MHP Erdek İlçe Başkanı seçilen Fatih Bağcı, Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek görev dağılımı yaptı. Bağcı, başkanlığındaki ilk Yönetim Kurulu toplantısında İlçe Sekreterliği görevine Gökhan Demir getirildi. Yeni Yönetim Kurulu'nun görev paylaşımı şu şekilde: Başkan Yardımcısı: Ali Özgen, Teşkilat Başkanı İsmail Dalgıç, Kadın Kolları Başkanı: Nilgül Koç, İlçe Muhasibi: Murat Koç, Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Rıza Tüzel, Basın Yayın ve Sosyal Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Gökhan Demir, Siyasi Partiler ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: İbrahim Kulalı, Kamu ve Kurum Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Levent Koç, Meslek Odaları ve Esnaflardan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Gökhan Çetin, Gençlik ve Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Hasret Zengel, Eğitim ve AR-GE'den Sorumlu Başkan Yardımcısı: Emre Tikveşli, Tarım ve Hayvancılık ve Gıdadan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Gürbüz Aycan, STK ve Sendikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Vehbi Oğuz.

Görev dağılım toplantısı sonrası açıklama yapan Bağcı, Yönetim Kurulu'nda görev alan yeni yol arkadaşlarına başarılar diledi. Erdek'te Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayrağını teşkilat olarak hep beraber daha yukarılara taşıma azminde olduklarını kaydeden Bağcı, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin izinde ülkemiz ve ilçemize hizmet verebilmek için var gücümüzle çalışacağız. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin." diyerek sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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