Erdek MHP'de Fatih Bağcı güven tazeledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erdek MHP'de Fatih Bağcı güven tazeledi

28.09.2020 15:00 | Son Güncelleme: 28.09.2020 15:05
Erdek MHP'de Fatih Bağcı güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erdek İlçe Başkanlığı kongresi yapıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erdek İlçe Başkanlığı kongresi yapıldı. Tek liste halinde Erdek Öğretmenevi bahçesinde Covid-19 pandemi kurallarına uygun olarak yapılan kongrede Tek liste ile gidilen seçimde aday olan MHP Erdek İlçe Başkanı Fatih Bağcı tekrar başkan seçildi.

Genel Kurul saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ardından divan çalışma ve faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve oylanması sonrası siyasi konuşma için pandemi kuralları gerekçe gösterilerek, doğrudan MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin genel kurula göndermiş olduğu mesajın okunmasına geçildi. Tek liste ile seçime gidilen kongrede mevcut ilçe başkanı Fatih Bağcı hazırladığı yeni yönetim listesi ile yeniden seçilerek güven tazeledi.

Yönetim Kurulu; Ali Özgen, Gökhan Demir, Murat Koç, Arif Kılıç, İsmail Dalgıç, İbrahim Kulalı, Rıza Tüzel, Emre Tikveş, Osman Çolakoğlu, Gökhan Çetin, Musa Kalbur, Gürbüz Aycan, Vehbi Uğuz, ve Hasret Zengel'den oluştu

İl Delegeliklerine ise; Fatih Bağcı, Murat Koç, İsmail Dalgıç, Gökhan Demir, Ali Özgen, Emre Tikveş, Rıza Tüzel, Osman Çolakoğlu seçildi.

MHP Erdek İlçe Başkanlığı kongresine, çevre ilçelerin parti başkanları, yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve partili delegeler katıldı. - BALIKESİR

Erdek MHP'de Fatih Bağcı güven tazeledi
Erdek MHP'de Fatih Bağcı güven tazeledi
Erdek MHP'de Fatih Bağcı güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Çağla Şikel Çağatay Ulusoy Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Tamer Tuna Eddie Newton Mbaye Diagne Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Çocuk Ermeni Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erdek MHP'de Fatih Bağcı güven tazeledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 15:28:30. #1.14#
title