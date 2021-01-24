Erdek-Marmara Adası feribot seferleri iptal edildi
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Erdek-Marmara Adası feribot seferleri iptal edildi

24.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:02
Erdek-Marmara Adası feribot seferleri iptal edildi

Güney Marmara'da etkili olan fırtına dolayısıyla Erdek-Marmara Adası feribot seferleri iptal edildi.

Güney Marmara'da etkili olan fırtına dolayısıyla Erdek-Marmara Adası feribot seferleri iptal edildi.

Bölgede deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, saat 19.00'da Erdek'ten, 20.30'da Marmara Adası'ndan yapılması planlanan seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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