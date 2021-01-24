Erdek-Marmara Adası feribot seferleri iptal edildi
24.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:02
Güney Marmara'da etkili olan fırtına dolayısıyla Erdek-Marmara Adası feribot seferleri iptal edildi.
Güney Marmara'da etkili olan fırtına dolayısıyla Erdek-Marmara Adası feribot seferleri iptal edildi.
Bölgede deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, saat 19.00'da Erdek'ten, 20.30'da Marmara Adası'ndan yapılması planlanan seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya