Erdek Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem
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Erdek Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Erdek Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nde Çanakkale'nin Biga ilçesi yakınlarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara Denizi'nde Çanakkale'nin Biga ilçesi yakınlarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Erdek Körfezi'ndeki sarsıntı, saat 9.42'de ve 6,95 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Biga'ya uzaklığı 0,9 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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