Erdek kanalizasyon ve atıksu inşaatı yapımı başladı
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Erdek kanalizasyon ve atıksu inşaatı yapımı başladı

13.03.2021 13:02 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:17
Erdek kanalizasyon ve atıksu inşaatı yapımı başladı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı yapımına başlandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı yapımına başlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BASKİ) girişimiyle gerçekleşen ihalenin ardından başlatılan çalışmayla ilçede altyapı sorunları ortadan kalkacak.

Erdek'i modern altyapıya kavuşturacak kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi ihalesini üstlenen şirket, alt yapı çalışmalarına Zeytinli Mahallesi Kurbağalıdere Bölgesi'ne ilk kazmayı vurarak başladı.

Toplamda 54 kilometrelik alanın tamamen kazılarak alt yapısı değişecek ve bu çalışmanın 2 sene süreceği tahmin ediliyor. Yüklenici firma tarafından ilk kazmanın vurulmasıyla başlatılan çalışma 66 milyon 012 bin 196 lira 25 kuruş bedelle yapılacak.

İleri Biyolojik Arıtma prosesli inşa edilecek olan Atıksu Arıtma Tesisi hizmete girdiğinde, Erdek İlçesini ve Marmara Denizi'ni kirleten unsurları ortadan kaldırarak Erdek körfezini kirlilikten kurtardığı gibi oluşan su taşkınlıkları sona erecek. - BALIKESİR

Erdek kanalizasyon ve atıksu inşaatı yapımı başladı
Erdek kanalizasyon ve atıksu inşaatı yapımı başladı
Erdek kanalizasyon ve atıksu inşaatı yapımı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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