Erdek ile adalar arasında yarınki feribot seferlerinin saatlerinde değişiklik yapıldı
AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
Balıkesir'in Erdek ilçesinden adalara feribot seferlerinin saatleri yarın için yeniden düzenlendi.
MARMARA, BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinden adalara feribot seferlerinin saatleri yarın için yeniden düzenlendi.
Bölgede ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Avşa, Marmara, Ekinlik, Paşalimanı Adası Balıklı İskelesi hatlarında, olumsuz hava şartları nedeniyle değişikliğe gidildi.
Erdek'ten saat 11.00 seferi 13.00'te, Paşalimanı Adası Balıklı İskelesi'nden saat 12.00 seferi 14.00'te ve Avşa'dan saat 13.00 seferi 15.00'te hareket edecek.
Avşa'dan saat 06.00, Marmara'dan ise 16.00 seferlerinde feribot, Ekinlik Adası'na da uğrayacak.
AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri
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