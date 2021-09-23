Erdek İlçe Emniyet Müdürü İnceöz göreve başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erdek İlçe Emniyet Müdürü İnceöz göreve başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Erdek İlçe Emniyet Müdürü İnceöz göreve başladı

Geçtiğimiz günlerde Erdek Emniyet Müdürlüğüne atanan Serkan İnceöz görevine başladı.

Geçtiğimiz günlerde Erdek Emniyet Müdürlüğüne atanan Serkan İnceöz görevine başladı.

Faik Karabaş'ın Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanmasıyla boşalan Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan İnceöz, "Erdek'in huzurlu bir kent olarak kalması için elimden gelen çabayı harcayacağım" dedi.

Muş Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğü görevinden Erdek'e atanan İnceöz'ün, 20 yıllık meslek kıdemi olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Murat Kurum Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Abdullah Avcı Düm Tek Tek Şevval Şahin Özge Özpirinçci
Spor Rıza Çalımbay Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Erdek İlçe Emniyet Müdürü İnceöz göreve başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 15:32:28. #1.17#