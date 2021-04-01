Erdek'e yeni jandarma binası yapılacak

Erdek'e yeni ilçe jandarma komutanlığı binası yapılacak.

Erdek'e yeni ilçe jandarma komutanlığı binası yapılacak. Halen hizmetini Bandırma Caddesi üzerindeki Erdek garajının karşısında bulunan binasında sürdüren jandarma komutanlığı için, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı lojmanlarının arkasında, 1 adet bodrum+zemin+1 katlı, özel projeli olarak yapılacak binanın ihale şartnamesi açıklandı. Teklifler ve ayrıntılı bilgileri EKAP'ta yer alan idari şartnameye göre, binanın yapımı yer tesliminden itibaren 300 gün içinde tamamlanacak.

Alaattin mahallesinde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı lojmanlarının arkasında, Hazine'ye ait 4 bin 307 metre karelik alanda yapılacak yeni ilçe jandarma komutanlığı binası konusu Erdek Belediye Meclisi'nin önceki toplantılarında görüşülmüştü. Meclis, bu yerde imar planı değişikliği yaparak, "konut adası" konumundan, "resmi hizmet alanı" konumuna dönüştürmüştü. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı