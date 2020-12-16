Erdek'e kanalizasyon ihalesi yapılıyor
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Erdek'e kanalizasyon ihalesi yapılıyor

16.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:08
Erdek'e kanalizasyon ihalesi yapılıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin, Erdek'e yapacağı yeni kanalizasyon ve atık su arıtma tesisinin ihalesi 17 Aralık 2020 günü gerçekleşecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin, Erdek'e yapacağı yeni kanalizasyon ve atık su arıtma tesisinin ihalesi 17 Aralık 2020 günü gerçekleşecek.

2020 yılı yatırım planlaması içinde yer alan ve yaklaşık 100 milyon liralık bütçesi bulunan projenin yüzde 50'si, İlbank A.Ş. tarafından, Su Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri kapsamında hibe olarak sağlanacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı ve 17 Aralık 2020 tarihinde ihaleye çıkarılması kesinleşen Erdek Kanalizasyon Şebeke ve Atık su Arıtma Tesisi Projesi'nin gerçekleşmesi ile ilçede uzun yıllardır yaşanan kanalizasyon şebeke ve atık su bertaraf sorunları çözüme kavuşmuş olacak.

Kanalizasyon Şebeke ve Atık su Arıtma Tesisi ihalesini üstlenen şirketin, bu yeni yatırımı 27 ayda tamamlanması bekleniyor. Erdek'te halen 1930 yılından kalan kanalizasyon şebekesi bulunuyor. Bu nedenle şebekede özellikle yaz aylarında sık sık kaçaklar meydana geliyor. - BALIKESİR

Erdek'e kanalizasyon ihalesi yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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