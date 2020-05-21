Erdek Belediyesi'nden 18 aydır maaşını alamıyor BALIKESİR'in Erdek Belediyesi'nde nikah memuru olarak görev yapan Halil İbrahim Gürsoy, 18 aydır maaşını alamıyor.

BALIKESİR'in Erdek Belediyesi'nde nikah memuru olarak görev yapan Halil İbrahim Gürsoy, 18 aydır maaşını alamıyor. Mevcut başkan CHP'li Hüseyin Sarı'ya oy vermediği gerekçesiyle belediyenin kendisine maaşını ödemediğini söyleyen Gürsoy, "Benim dışımda da belediyeden maaş alacağı olanlar var" dedi.

Erdek Belediyesi'nde 2016 yılında nikah memuru olarak çalışmaya başlayan Halil İbrahim Gürsoy, 31 Mart Mahalli Yerel Seçimlerden 2 gün sonra 2 Nisan 2019 tarihinde Zabıta Müdürlüğü'nde görevlendirildi. 2018 yılı aralık ayından beri belediyeden maaşını alamadığını söyleyen evi ve 2 çocuk babası Gürsoy, bunun nedeninin mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'ya oy vermemesi olduğunu söyledi. Dava açıp mahkeme kararıyla tekrar görevine döndüğünü ifade eden Halil İbrahim Gürsoy, hakkında birçok kez tutanak tutulduğunu, hatta disiplin cezası verildiğini kaydetti. Gürsoy, maaşını alamadığı için zor günler geçirdiğini söyledi.

31 Mart seçimlerinin hemen sonrasında görev yerinin değiştirildiğini söyleyen Halil İbrahim Gürsoy, "2 Nisan sabahı, sırf kendisine oy vermediğim için Zabıta Müdürlüğü'nde görevlendirdi. Ben de bu durumu sendika yetkilileriyle görüşerek dava açtım. Davayı kazanarak geri görevime iade edildim. Zabıta Müdürlüğü'nde çalıştığım dönemde kapının önünde nöbet tutmamı istediler. Nöbet tutulmayan noktada nöbet tutturmaya çalıştılar. Hakkımda birçok tutanak tutuldu. Disiplin kurulundan ceza aldığım da söylendi" dedi.'2018 ARALIKTAN BERİ MAAŞ ALACAĞIM VAR'Farklı birimlerde çalıştığı için dava açıp kazandığını söyleyen Gürsoy, "Tekrardan evlendirme memurluğuna atandım. Belediyenin durumu ortaya çıkmaya başladı. Maaş alan sadece CHP'liler oldu. Bize maaş verilmemeye başlandı. Ağızlarıyla maaş isteyen insanlar var. Bir de istemese bile maaşı hesabına geçen insanlar var. 2018 yılı aralık itibariyle maaş alacağım var. Benim dışımda da belediyeden maaş alacağı olanlar var. Neden maaş alamadığımı söylediğimde ise cevap yok. 2 aydır İller Bankası'na koronavirüs sebebiyle kesinti olmadı. Maaş verilmedi. Sadece bin lira para verildi. Benim ev kiram zaten 850 lira. Verilen bin lirayla ben ne yiyip ne içeceğim" ifadelerini kullandı.'EŞİM YUFKA AÇMAYA GİDİYOR'Başka bir belediyede çalışmak istediğini söyleyen Gürsoy şunları söyledi: "Eşim yufka açmaya gidiyor. Annemle babam maddi olarak yardımcı oluyor. Hafta sonları inşaatlara çalışmaya gidiyorum. Yapmak zorundayım. Yapacak bir şeyim yok. Çocuklarımı geçindirmem lazım. Benim istediğim, daha önce de muvafakatnamemizi getirdik. Beni isteyen belediyelerde çalışmak istiyorum. Mademki bu belediyede istenmiyorum, madem belediye benim maaşımı ödemiyor, başka belediyede çalışmak istiyorum. Benim bir tek gelirim var. Eşim çalışmıyor. Ek bir gelirim yok. Sadece belediyeden gelen maaşla geçinmek zorundayım. Muvafakatnamenin imzalanmasını istiyorum. Buradan gitmek istiyorum. Benim durumumda olan başka arkadaşlarım da var. Sürülmemizi istiyorlar."'HAKKIMIZI İSTİYORUZ'Eşi maaş alamadığı için zor günler geçirdiklerini söyleyen Şükran Gürsoy ise, "Çok zor günler geçirdik ve hala da geçirmeye devam ediyoruz. Evimize giren para yok. Maddi ve manevi olarak zor durumdayız. Çocukların eğitimi ve ihtiyaçları, kira, faturalar derken çok zorlandık. Eşimin her zaman destekçisiyim ama ne kadar ben moralde versem tabi ki zor durumdayız. Hamur ve yufka açmaya gidiyoruz. Buradan 10-15 lira alıyorum. Gelirken eve ekmeğimi alıp geliyorum ama bu maaş gibi olmuyor. Biz hakkımızı istiyoruz. Kimseden başka bir talebimiz yok. Artık düzenli bir hayatımız olsun, düzenli bir yaşantımız olsun, çocuklarımızın düzenli bir geleceği olsun istiyoruz. Başka bir beklentimiz yok" diye konuştu.'YILLARDIR GENETİK HASTALIK HALİNE GELMİŞ'

Üyelerinin haklarını sonuna kadar arayacaklarını söyleyen Türkiye Yerel Hizmet-Sen Balıkesir-Çanakkale Şube Başkanı Bünyamin Sağlam da, "Erdek Belediyesi'nin yıllardır genetik hastalık haline gelmiş maaş ödememe sorunu var. Temsilcilerimiz ve bazı üyelerimize yapılan mobbing uygulaması var. Burada daha önce genel başkanımız olmak üzere genel başkan yardımcılarımızda gelip Erdek Belediye Başkanı ile görüşmeler sağladılar. Fakat kendisinden hiçbir şekilde olumlu sonuç alamadık. Bundan dolayı ilçe temsilcimiz Halil İbrahim Bey'e yapılan mobbinglerle ilgili sendika olarak kendisinin arkasındayız. Sendika olarak konuyu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA