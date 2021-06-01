Erdek-Bandırma hattında otobüs ücretleri zamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erdek-Bandırma hattında otobüs ücretleri zamlandı

Erdek-Bandırma hattında otobüs ücretleri zamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Erdek-Bandırma hattında yolcu taşıyan otobüslerin taşıma ücretine yüzde 29 zam geldi.

Erdek-Bandırma hattında yolcu taşıyan otobüslerin taşıma ücretine yüzde 29 zam geldi.

Erdek-Bandırma hattında yolcu taşıma ücretine yaz fırsat bilinip zam yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma A.Ş. bünyesinde Erdek-Bandırma hattında toplu yolcu taşımacılığı yapan Erdek Minibüs Midibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi midibüslerin de sivil yolcu ücreti 7 lira 75 liradan 10 liraya yükseldi. Öğrenci ve 65 yaş yukarı vatandaşlar ise 7 lira ücret ödeyecek.

Erdek-Bandırma hattı toplu yolcu taşımacılığında uygulanacak yeni ücret tarifesi; Erdek-Bandırma arası 10 TL, Erdek-Düzler arası (kahvehaneler) 5 lira 50 TL, Erdek-Tatlısu arası (yol ayrımı) 7 lira 50 TL, Düzler-Bandırma arası 7 lira 50 TL, Çeltikçi-Bandırma arası 10 TL ve Erdek-Bandırma arası (öğrenci ile 65 yaş ve üzeri) 7 TL olarak belirlendi.

Erdek-Bandırma hattı toplu taşıma ücretlerine yapılan zam sonrası, vatandaşlar yüzde 29 oranındaki ücret artışına tepkilerini dile getirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Engelli vatandaşı düşük faizli kredi vaadiyle 36 bin TL dolandırdılar
Engelli vatandaşı düşük faizli kredi vaadiyle 36 bin TL dolandırdılar
Son Dakika! Türk Lirası mevduata uygulanan stopaj indirimi haziran ve temmuz aylarında da devam edecek
Son Dakika! Türk Lirası mevduata uygulanan stopaj indirimi haziran ve temmuz aylarında da devam edecek
Son dakika haber | Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisi için ortak zam talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu
Son dakika haber | Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisi için ortak zam talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Burak Sergen Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Roland Garros Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erdek-Bandırma hattında otobüs ücretleri zamlandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 18:40:06. #1.16#

title