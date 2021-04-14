Erdek AK Parti'den ziyaretler serisi
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Erdek AK Parti'den ziyaretler serisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erdek AK Parti'den ziyaretler serisi

AK Parti Erdek İlçe Teşkilatı Yöneticileri, ilçede bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Erdek İlçe Teşkilatı Yöneticileri, ilçede bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti heyeti Erdek Müftüsü Mehmet Tüfekçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu. Ziyaretler kapsamında 2 durak Uluslararası Erdek Romanları Dayanışma, Kalkındırma, Kültür ve Spor Kulübü Derneği oldu. AK Parti İlçe Başkan Vekili Çırak ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü kapsamında Erdek Emniyet Müdürü Faik Karabaş'ı makamında ziyaret etti. AK Parti heyetinin ziyaret programının 4. durağı geçtiğimiz günlerde kurularak faaliyete geçen Erdek Muhtarlar Derneği oldu. AK Parti heyetinin ziyaret programı, Erdek'te devam eden ilçeyi modern altyapıya kavuşturacak kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi ihalesini üstlenen şirketin, Kanava Bölgesi'nde alt yapı çalışmalarında gelinen son durumla ilgili kazı alanında inceleme yapılmasıyla devam etti. - BALIKESİR

Erdek AK Parti'den ziyaretler serisi
Erdek AK Parti'den ziyaretler serisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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