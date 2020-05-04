Erdek 3 günlük sokağa çıkma yasağına uydu
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Erdek 3 günlük sokağa çıkma yasağına uydu

Erdek 3 günlük sokağa çıkma yasağına uydu
04.05.2020 09:35 | Son Güncelleme: 04.05.2020 09:35

Balıkesir'in Erdek ilçesinde korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağından halk evlerinde kalarak kurallara uydu.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağından halk evlerinde kalarak kurallara uydu.

Yasakla birlikte, birçok iş yeri kapalı kalırken, vatandaşlar sadece 1 Mayıs Cuma günü market ve fırınlardan 09.00-14.00 saatleri arasında alışveriş yaptı. Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağının devam ettiği günlerde, tamamen sessizliğe bürünen meydan, cadde, sokak ve sahillerde insan ve araç sesi yerine kuş sesleri hakim oldu. Erdek ve ilçenin farklı noktalarında emniyet güçleri, sokağa çıkma yasağı denetimlerini arttırırken Erdek Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu, belediye ekipleri doğal gaz kazı çalışmalarıyla hasar gören Hükumet Caddesinde asfaltlama çalışmasına devam ederken, onarılan diğer cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı.

Sokağa çıkma yasağı süresince Erdek'deki ekmek fırın işletmecileri tarafından servis araçlarıyla, hiçbir sorun yaşanmadan evlere ekmek ve pide dağıtımı yapıldı. Yasağın bittiği gece yarısı saat 24'ü gösterdiğinde vatandaşlar her zaman ki gibi benzin istasyonundaki markete gidip, süt, meşrubat ve sigara alış verişini yaptı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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