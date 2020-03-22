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Koronavirüs, Türkiye, Futbol, Spor

Erdal Torunoğulları: Bu virüsün statü, ırk, ülke ayrımı yok, evde kalalım

"Futboldaki sonuçlarını şimdiden kestirmek imkansız""Evde kal Türkiye"Ali DANAŞ - - Koronavirüs nedeniyle futbol ve basketbol başta olmak üzere spor müsabakalarının süresiz olarak ertelenmesiyle tüm spor camiası eve kapanmış durumda.

22.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:00
Erdal Torunoğulları: Bu virüsün statü, ırk, ülke ayrımı yok, evde kalalım

"Futboldaki sonuçlarını şimdiden kestirmek imkansız"

"Evde kal Türkiye"

Ali DANAŞ - - 

Koronavirüs nedeniyle futbol ve basketbol başta olmak üzere spor müsabakalarının süresiz olarak ertelenmesiyle tüm spor camiası eve kapanmış durumda.

Beşiktaş Kulübü de perşembe gününden itibaren başkanından yöneticisine, futbolcusundan kulüp çalışanlarına kadar evde kendi karantinalarını uygulayıp virüsten korunmaya çalışıyor. Siyah beyazlı sporcular tüm branşlarda teknik ve sağlık heyetlerinin verdikleri özel programları evde uygularken, yöneticiler de aileleriyle beraber günlerini evde geçirmeye gayret ediyor. Transfer ve Futbol Yapılanması Sorumlu Yöneticisi Erdal Torunoğulları da bu isimlerden biri."BU VİRÜSÜN STATÜ, IRK, ÜLKE AYRIMI YOK, EVDE KALALIM"İşi gereği sürekli Hollanda-İtalya-Türkiye üçgeninde seyahat eden Torunoğulları, koronavirüs gündemini DHA'ya değerlendirdi.Bir haftadır evden çıkmamaya özen gösterdiğini ve çok zorunlu durumlar dışında evden ayrılmadığını açıklayan Erdal Torunoğulları, "Bu virüsün statü, ırk, ülke, coğrafya ayrımı yok. Herkese eşit davranıyor ve bu yüzden tüm dünyada her kesimden insanlar etkileniyor. İşim gereği Hollanda ve İtalya'ya çok sık gidip geliyordum ama sağlık en başta geldiği için uçuş yasaklarından önce gidip gelmeyi bir süre ertelemiştim. Bu salgında bize düşen mücadele şekli, evde kalarak korunmak ve yayılmasını engellemek. Bunun için de evden çıkmamalıyız. Moralimiz çok bozuluyor tabii ki, mesela çocuklarım Hollanda'da kaldı, aklımız da orada aynı zamanda. Her gün görüşüyoruz, birbirimize sürekli 'dikkat edin, evden çıkmayın' diyoruz. İnşallah geçecek bu günler" dedi."FUTBOLDAKİ SONUÇLARINI ŞİMDİDEN KESTİRMEK İMKANSIZ"Virüsün spordaki etkilerini ve sonuçlarını şimdiden kestirmenin imkansız olduğunu söyleyen Erdal Torunoğulları, "Maçlar ertelendi, futbolcularımız evde kendilerine verilen özel programları uygulayıp formda kalmaya çalışıyor, ama işin doğrusu bu virüsün nereye varacağını kimse kestiremiyor. Yani bu virüs bittiğinde veya iyice azaldığında durum ne olacak; ne söylesek, neyi tahmin etsek boş. Şu an sadece virüsün azalması ve bir an önce bitmesi tek dileğimiz. Bu arada dün resmi site aracılığıyla Fenerbahçe Beko'ya geçmiş olsun dileklerimizi ilettik ama ben kişisel olarak da tüm kalbimle bir kez daha geçmiş olsun diliyorum" dedi."EVDE KAL TÜRKİYE"

Torunoğulları son olarak DHA aracılığıyla '#evdekal' diyerek, "Ülke olarak zorlu günlerden geçiyoruz. Bu süreci sağlık personellerimizle ve alınan tedbirlerle en kısa sürede aşacağımıza dair inancım tam. Şimdi sevdiklerimizi korumak ve tedbir almak için evde kalıp gerekli önlemleri almalıyız. #evdekal " şeklinde sosyal mesajını verdi.


Kaynak: DHA

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