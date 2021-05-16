Erdal Torunoğlulları: "Demek ki kısıtlı imkanlarla güzel işler yapılıyormuş!"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erdal Torunoğlulları: "Demek ki kısıtlı imkanlarla güzel işler yapılıyormuş!"

Erdal Torunoğlulları: 'Demek ki kısıtlı imkanlarla güzel işler yapılıyormuş!'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, şampiyonluk sonrası; "Demek ki kısıtlı imkanlarla güzel işler de yapılıyormuş" dedi.

Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, şampiyonluk sonrası; "Demek ki kısıtlı imkanlarla güzel işler de yapılıyormuş" dedi.

Beşiktaş, İzmir deplasmanında Göztepe'yi 2-1 yenerek 16. lig şampiyonluğuna ulaştı. Mücadele sonrası Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğlulları, duygularının tarifsiz olduğunu belirterek, "Kelimelerle anlatılacak gibi değil. Büyük bir duygu. Bunu yaşamak gerekiyor. Eşim ve çocuklarımdan özür diliyorum. Bayramda onların yanında olamadım, takımla kaldım. Umarım beni affederler. Başkanımız emeği çok büyük. Hocamızın emeği çok büyük. Tabii ki yönetim kurulunun da katkısı büyük. Sergen hocama, oyunculara çok teşekkür ediyorum. Demek ki kısıtlı imkanlarla güzel işler de yapılıyormuş" dedi.

"Avrupa'da güçlü kulüp olmak için çabalayacağız"

Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Dalgakıran ise şunları söyledi:

"Muhteşem bir duygu. Bütün sıkıntılara değdi. Beşiktaş tarihinin en büyük şampiyonluğu bu. İçinde bulunduğumuz şartları çok iyi biliyoruz. Başta başkanımız Ahmet Nur Çebi olmak üzere, teknik direktörümüze, teknik ekibimize teşekkür ediyoruz. Şimdi hep birlikte futbolda zirveyi sürekli hale getirmek. Avrupa'da da daha güçlü bir kulüp olmak için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. " - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir'de Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları
İzmir'de Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları
Beşiktaş Çarşı'da, taraftarlar sokağa indi!
Beşiktaş Çarşı'da, taraftarlar sokağa indi!
Göztepe yönetiminden protesto
Göztepe yönetiminden protesto
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Abdullah Gül Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Burak Sergen Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erdal Torunoğlulları: "Demek ki kısıtlı imkanlarla güzel işler yapılıyormuş!" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 00:36:54. #1.15#

title