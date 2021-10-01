Erdal Kaplanseren'den 'İstanbul'

İSTANBUL (Hürriyet) - Enstrümantal bestelerinden oluşan ilk albümü İstanbul'u, ağırlıklı olarak Batı çalgılarını orkestra düzenlemeleriyle oluşturan Erdal Kaplanseren, 30'larından sonra yeni bir başlangıç mümkün. Üstelik şimdiye kadar yaptığınız her şeyden farklı bir iş olabilir" diye konuştu.

İstanbul albümü; dijital müzik platformlarında yayımlandı.

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