ERDAL GÜNEY ANAMURLU HEMŞEHRİLERİ İLE BULUŞTU
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ERDAL GÜNEY ANAMURLU HEMŞEHRİLERİ İLE BULUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Konserleri kapsamında Anamur'un yetiştirdiği sanatçı Erdal Güney, hemşerileri ile buluştu.

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Konserleri kapsamında Anamur'un yetiştirdiği sanatçı Erdal Güney, hemşerileri ile buluştu.

Dragon Parkı içerisindeki amfi tiyatroda düzenlenen etkinliğe vatandaşlar, koronavirüs salgını nedeni ile hes kodu kontrolü ve ateş ölçülerek içeriye alındılar. Ellerinde Türk Bayrakları ile gelen katılımcılar, Erdal Güney'in seslendirdiği birbirinden güzel parçaları ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlendi. Erdal Güney, 25 yıllık müzik yaşamında hasretini çektiği kendi memleketinde bu şekilde sahiplenilerek bir konser vermenin büyük mutluluğunu yaşadığını belirtti.

ERDAL GÜNEY ANAMURLU HEMŞEHRİLERİ İLE BULUŞTU
ERDAL GÜNEY ANAMURLU HEMŞEHRİLERİ İLE BULUŞTU
ERDAL GÜNEY ANAMURLU HEMŞEHRİLERİ İLE BULUŞTU
ERDAL GÜNEY ANAMURLU HEMŞEHRİLERİ İLE BULUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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