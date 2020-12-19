Erdal Dağ'a son görev
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Erdal Dağ'a son görev

19.12.2020 16:08 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:13
Erdal Dağ'a son görev

Korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı Erdal Dağ, son yolculuğuna uğurlandı.

Korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı Erdal Dağ, son yolculuğuna uğurlandı.

İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı Erdal Dağ, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Dağ'ın cenazesi Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Namaza, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, merhumun yakınları ve ailesi katıldı. - KAYSERİ

Erdal Dağ'a son görev

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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