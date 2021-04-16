Erdal Beşikçioğlu, "Tiyatroya giden Bakan gördünüz mü?" diye Jülide Ateş'e sordu
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Erdal Beşikçioğlu, "Tiyatroya giden Bakan gördünüz mü?" diye Jülide Ateş'e sordu

Erdal Beşikçioğlu, 'Tiyatroya giden Bakan gördünüz mü?' diye Jülide Ateş'e sordu
Bültenler - Haberler | Magazin

Jülide Ateş'in sunumuyla ekranların gündem yaratan, gündemi değiştiren programı 40, 15 Nisan Perşembe akşamı Türkiye'nin yeni nesil dijital içerik platformu GAİN'de tiyatro sanatçısı Erdal Beşikçioğlu'nu ağırladı.

Erdal Beşikçioğlu 40'ta, çocukluğundan bugüne dek olan yaşamını anlattı, oyuncu olmak için evden kaçtığını, vali rolünü oynarken iş isteyenlerin olduğunu söyledi ve "Tiyatroya giden Bakan gördünüz mü?" diye Jülide Ateş'e sordu.

Erdal Beşikçioğlu projelerinden Behzat Ç'ye kadar pek çok konudaki 40 soruya yanıt verdi. "Pas" hakkını kullandığı soru ise "Kadınlar tarafından tacize uğradınız mı?" sorusu oldu; Beşikçioğlu bu soruyu "pas" geçerek yanıtlamadı.

JÜLİDE ATEŞ: ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KENDİ HAYATINDA BEHZAT Ç GİBİ KÜFÜRBAZ MI?

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU: Hak edildiği zaman ağzımdan kaçıveriyor. Küfürlü mü konuşuyorum? Yok. Ama insanın ağzına pelesenk olduğu zaman, o yılın sonunda Behzat Ç bittikten sonra da zaman zaman kaçtığı olmuştur. Şimdi yavaş yavaş toparlıyorum. Çok küfür etmiyorum artık, Behzat'ta çok zıvanadan çıkmıştım. Artık küfürün ötesine geçmiş, refleks olmuş, bir konuşma biçimi haline… Sanırım ben argo konuşuyorum küfretmiyorum. Behzat Ç'de küfür etmedi, argo konuştu. "Bok"sun demek karşı tarafın kişiliğine hakaret, "bokluk etme" dediğiniz zaman öyle davranma diyorsunuz. Birisi küfür, ötekisi de argo. Benim nitelemem bu!

JÜLİDE ATEŞ: BEHZAT Ç'Yİ KİM BİTİRDİ?

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU: İnanç orada "ne olur açıklama yap abi, kimin yüzünden bittiğini biz hep beraber bilelim." Şu andaki dönemle ilgili kaygan bir zemin vardı, nereden tutunacağını ne yazarı biliyordu, ne yapımcısı biliyordu, ne oyuncusu… 5 bölüm bir senaryo geldi bize, o kadar özlemişiz ki çekmeye başladık. Fakat olayın açılmasına güçlük çekilmeye başlandı. Bende Serdar Abi'yle konuştum "Bu 2. Dönemle ilgili beraber oturalım, bir oluşturalım, ondan sonra bütün senaryolar bittikten sonra hikayeye başlayalım, karakterin nereden nereye gideceğini görebilelim biz" Fakat yapımcılarla beraber görüşmeye gittiğim zaman, Serdar Akar'ın çekmeyeceğini öğrendim, Memduh Başgan olmayacağını öğrendim, bunlar çok önemli karakterler. Böyleyse ben de olmak istemiyorum, beni de affedin dedim. Bütün hikaye bundan kaynaklıdır aslında.

Kaynak: Bültenler

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