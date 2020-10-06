Erdal Beşikçioğlu'nun yeni imajının sırrı çözüldü

Eski dizisi Behzat Ç. ile özdeşleşen saçını ve sakalını 9 Ekim Cuma Fox'ta ilk bölümü yayınlanacak 'Çocukluk' dizisi için kestiren usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, ortaya çıkan farklı bir imajıyla merak konusu oldu