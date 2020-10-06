Erdal Beşikçioğlu'nun yeni imajının sırrı çözüldü
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Erdal Beşikçioğlu'nun yeni imajının sırrı çözüldü

06.10.2020 12:59 | Son Güncelleme: 06.10.2020 13:04
Erdal Beşikçioğlu'nun yeni imajının sırrı çözüldü

Eski dizisi Behzat Ç. ile özdeşleşen saçını ve sakalını 9 Ekim Cuma Fox'ta ilk bölümü yayınlanacak 'Çocukluk' dizisi için kestiren usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, ortaya çıkan farklı bir imajıyla merak konusu oldu

Dizide çocuk yurdu müdürünü oynayan Beşikçioğlu'nun uzun siyah deri paltolu, kırmızı fularlı merak edilen bu fotoğrafının yarın seyirciyle buluşacak yeni tiyatro oyununa ait olduğu ortaya çıktı.& ;

İLK ONLİNE TİYATRO PRÖMİYERİ

Erdal Beşikçioğlu, 7 Ekim Çarşamba 20: 30'da ilk online tiyatro prömiyeri ile Türkiye'nin her yerinden Fişekhane'deki seyirciyle aynı anda izlenebilecek Fahrenheit 451 adlı oyunda itfaiye şefi Yüzbaşı Beaty'yi oynuyor.

Ray Bradbury'nin klasikleşmiş romanından uyarlanan oyunun yönetmenliğini de Beşikçioğlu yapıyor.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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