Erdal Beşikçioğlu'nun yeni filmi "Acı Kiraz" 28 Şubat'ta vizyona girecek
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Erdal Beşikçioğlu'nun yeni filmi "Acı Kiraz" 28 Şubat'ta vizyona girecek

Türkiye ve Makedonya ortak yapımı "Acı Kiraz" adlı film, 28 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.

03.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:04
Erdal Beşikçioğlu'nun yeni filmi

ve Makedonya ortak yapımı "Acı " adlı film, 'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Makedonyalı oyuncuların da yer aldığı filmde, Türkiye'den , Belçim Bilgin, Ertan Saban, Bülent Şakrak ve Halil Ergün rol alıyor.

Çekimleri Makedonya'nın Manastır şehrinde gerçekleştirilen film, bir yandan çaresiz bir babanın hikayesini konu alırken, diğer yandan uluslararası ortak sorunları beyazperdeye yansıtmayı amaçlıyor.

Yapımcılığını NTC Medya ve Sektör Film'in üstlendiği filmin yönetmen koltuğuna Serdar Akar oturuyor.

Kaynak: AA
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