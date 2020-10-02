Erdal Beşikçioğlu kimdir? Erdal Beşikçioğlu hangileridir? Erdal Beşikçioğlu dizileri hangileridir? Erdal Beşikçioğlu nereli?
Tiyatro ve sinema dünyasının en beğenilen oyuncularından Erdal Beşikçioğlu yeni bir projeyle karşımıza çıkıyor. Çok ses getiren bir fragman ile izlediğimiz Erdal Beşikçioğlu kimdir? Erdal Beşikçioğlu'nun filmleri hangileridir?
Son yılların kendi jenerasyonunda en önde gelen isimlerinden birisi olan Erdal Beşikçioğlu bir süredir tekrar gündemde yeni bir dizi projesi olan Kimsesizler ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Erdal Beşikçioğlu, son günlerde iddialı karakteri ile tüm dikkatleri üstüne çekiyor.
ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?
5 Ocak 1970 yılında, Ünyeli bir baba ve Ankaralı bir annenin ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Konservatuvar eğitimi sırasında "William Guskill" ile yaratıcı drama üzerine atölye çalışmalarına katıldı. 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev aldı. Hâlen Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaki görevine devam etmektedir. Elvin Beşikçioğlu ile evlidir. Bir kızı ve bir oğlu vardır. Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın yeğenidir.
ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Mezarsız Ölüler: Jean Paul Sartre - Tatbikat Sahnesi - 2015
Bir Delinin Hatıra Defteri : Nikolay Vasilyeviç Gogol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2009
Salome : Oscar Wilde - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2005
Aşk ve Anlayış : Joe Penhall - Tiyatro Dot - 2005
Yer Demir Gök Bakır : Yaşar Kemal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003
Şeyh Bedrettin : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003
Bir Ölü Evi : Nâzım Hikmet - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2002
Romulus (Büyük Romulus) : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
Korkut Ata : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2000
Canlı Maymun Lokantası Güngör Dilmen - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1996
Pazartesi Perşembe : Müsahipzade Celal - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu1995
Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1995
Küçük Prens : Antoine de Saint-Exupéry - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1994
Onikinci Gece : William Shakespeare - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1994
Macbeth : William Shakespeare - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1993
Düşler Yolu : Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991
YÖNETTİĞİ TİYATRO OYUNLARI
Oksimoron (Oyun) - Tatbikat Sahnesi - 2018 (Yönetmen)
Hizmetliler: Jean Genet - Tatbikat Sahnesi - 2016 (Genel Sanat Yönetmeni)
An Blink: Phil Porter - Tatbikat Sahnesi - 2015
Antabus: Seray Şahiner - Tatbikat Sahnesi - 2015 (Genel Sanat Yönetmeni)
Mezarsız Ölüler : Tatbikat Sahnesi - 2015
Woyzeck Masalı : Tatbikat Sahnesi - 2015
Hayvan Çiftliği : George Orwell - StüdyoCer Atölye - 2012
Keloğlan'ın Eşşeği : Lale Oraloğlu - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1995
Özel Haytlar : Noel Coward - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1995
FİLMOGRAFİ
SİNEMA
Acı Kiraz (2020)
Kapı : Nihat Durak - (2019) - Efrem
Çiçero : Serdar Akar - (2019) - Elyesa Bazna
Tiger Zinda Hai : - (2017) -
Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku : Çiğdem Vitrinel - (2014) - Arif
Behzat Ç. Ankara Yanıyor : Serdar Akar - (2013) - Behzat Ç.
Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm : Serdar Akar - (2011) - Behzat Ç.
Kurtlar Vadisi Filistin : Zübeyr Şaşmaz - (2010) - Moşe ben Eliezer
Bal : Semih Kaplanoğlu - (2010) - Yakup
Kardelen : Mehmet Güneş - (2010) - Servet
Vali : Çağatay Tosun - (2008) - Faruk Yazıcı
Hayat Var : Reha Erdem - (2008) - Baba
Eve Giden Yol : Semir Aslanyürek - (2006) - Mahmut
Barda : Serdar Akar - (2006) - Nasır
DİZİ
Çocukluk (2020-)
Adı Efsane (2017) - Tarık Aksoy
46 Yok Olan (2016) - Murat Günay
Reaksiyon : (2014) - Yavuz Aslan
Leyla ile Mecnun (dizi) : Onur Ünlü - (2011) - Başkomiser Behzat Ç.
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi : Doğan Ümit Karaca - (2010 - 2013 ve 2019) - Başkomiser Behzat Ç.
Vali : M. Çağatay Tosun - 2009
Es-Es : Bahadır İnce - 2008 - Işık Öğretmen
Ayrılık : Metin Balekoğlu (2009) - Abdullah Şamil
Köprü : Sadullah Şentürk - (2006 - 2008) - Vali Faruk Yazıcı
Seni Çok Özledim : Dilek Gökçin (2005) - Sado
Ödünç Hayat : Nihat Durak - (2005) - Mustafa
Körfez Ateşi : Veli Çelik - 2005
Kasırga İnsanları : Nihat Durak - (2004) - Yunus
Mars Kapıdan Baktırır : Jale İncekol - (2004) - Süha
Tatlı Hayat : Bora Tekay - 2003
ÖDÜLLERİ
2012 Antalya Televizyon Ödülleri Drama - En İyi Erkek Oyuncu (Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi)
48. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm)
2009 Baykal Saran Tiyatro Ödülü (Bir Delinin Hatıra Defteri)