Erdal Bahçıvan kimdir? İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan kimdir?





İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan kimdir?

ERDAL BAHÇIVAN KİMDİR?

1963 yılında İstanbul'da doğan Erdal Bahçıvan, Alman Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1986 yılında mezun oldu. Öğrencilik yıllarından itibaren aile şirketi olan Bahçıvan Gıda'da çalışmış olan Erdal Bahçıvan, halen Bahçıvan Gıda Genel Müdürü'dür. 1987 yılından bu yana İSO Meclis Üyesi olan Erdal Bahçıvan, İSO Yönetim Kurulu Üyesi (1989 - 1997), İSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili (1993 -1997), İSO Meclis Başkan Yardımcısı (2001-2005) ve İSO Meclis Başkanı (2009 - 2013) görevlerinde bulundu. 2013 Mayıs ayındaki seçimler sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi. 2004-2010 yılları arasında SETBİR Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TOBB Gıda Sanayi Meclisi Başkanlığı görevlerini üstlendi. Almanca ve İngilizce bilen Erdal Bahçıvan evli ve iki çocuk babasıdır.