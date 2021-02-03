Erdal Bahçıvan kimdir? İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erdal Bahçıvan kimdir? İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan kimdir?

03.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:32
Erdal Bahçıvan kimdir? İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan kimdir?

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in listesinde yer alan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan kimdir, nereli, kaç yaşında?


İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan kimdir?

ERDAL BAHÇIVAN KİMDİR?

1963 yılında İstanbul'da doğan Erdal Bahçıvan, Alman Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1986 yılında mezun oldu. Öğrencilik yıllarından itibaren aile şirketi olan Bahçıvan Gıda'da çalışmış olan Erdal Bahçıvan, halen Bahçıvan Gıda Genel Müdürü'dür. 1987 yılından bu yana İSO Meclis Üyesi olan Erdal Bahçıvan, İSO Yönetim Kurulu Üyesi (1989 - 1997), İSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili (1993 -1997), İSO Meclis Başkan Yardımcısı (2001-2005) ve İSO Meclis Başkanı (2009 - 2013) görevlerinde bulundu. 2013 Mayıs ayındaki seçimler sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi. 2004-2010 yılları arasında SETBİR Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TOBB Gıda Sanayi Meclisi Başkanlığı görevlerini üstlendi. Almanca ve İngilizce bilen Erdal Bahçıvan evli ve iki çocuk babasıdır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Muharrem İnce Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Didem Kınalı Tuba Büyüküstün
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Gökhan Gönül Abdullah Avcı Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erdal Bahçıvan kimdir? İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 10:42:50. #1.14#
title